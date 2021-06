"ناشيونال جيوغرافيك" تعترف رسميا بوجود محيط خامس على الأرض

احتفلت، "ناشيونال جيوغرافيك"، باليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو، بإعلانها أن المياه حول القارة القطبية الجنوبية ستعرف الآن، بأنها المحيط الخامس على كوكب الأرض.

وأشارت منظمة "ناشيونال جيوغرافيك" غير الربحية للاستكشاف والتعليم، والتي تبلغ من العمر 130 عاما إلى أنه أطلق على المسطح المائي الذي يحيط بالقارة القطبية الجنوبية اسم "المحيط الجنوبي"، والذي يمتد من ساحل القارة القطبية الجنوبية إلى خط عرض 60 درجة جنوبا باستثناء ممر دريك وبحر سكوتيا، وهو موطن حيوي للنظم الإيكولوجية البحرية في نصف الكرة الجنوبي.

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay???? and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE