وسط انتشار لقوات الاحتلال- مئات المستوطنين في “مسيرة الأبواب الشهرية”

القدس المحتلة / سما /

نظم المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة “الأبواب” الشهرية، داخل القدس القديمة، بمناسبة بداية الشهر العبري.

وانطلقت المسيرة من حائط البراق باتجاه شارع الواد مرورا بأبواب الأقصى من الجهة الخارجية، السلسلة، القطانين، المجلس، وصولا إلى ساحة باب الأسباط عبر طريق المجاهدين، مرروا بأبواب الغوانمة والملك فيصل وحطة، ورفع المستوطنون أعلاما تحمل صور الهيكل المزعوم، محاولين استفزاز الأهالي والمتواجدين في المنطقة، وأدى المستوطنون الصلوات والطقوس الخاصة خلال مسيرتهم.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في القدس القديمة، وعلى طول سير المسيرة، وعلى أبواب الأقصى، إضافة إلى انتشار على أبواب البلدة القديمة، كما أغلقت منطقة باب الأسباط أمام المركبات.

وعند باب حطة ردد الشبان التكبيرات، وانتشرت القوات بكثافة في المكان.

وكانت الشرطة قد طالبت التجار في شارع الواد والقطانين بإغلاق محلاتهم التجارية بعد ساعات العصر، قبل بدء المسيرة الشهرية.