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الدوحة: هناك مؤشرات على تغيير واشنطن موقفها تجاه "حماس"

الأربعاء 09 يونيو 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة: هناك مؤشرات على تغيير واشنطن موقفها تجاه "حماس"



الدوحة/سما/

لفتت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر إلى وجود مؤشرات على تغيير الإدارة الأمريكية موقفها إزاء حركة "حماس".

وقالت الخاطر في حوار نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الدوحة قد رصدت أي تغيرات في موقف الولايات المتحدة إزاء "حماس": "يصعب لي الحديث باسم الولايات المتحدة، لكن نظرا لتصريحاتهم الرسمية، نلمس بعض التغيرات. فعلى سبيل المثال يعربون عن دعمهم لجهود إعادة إعمار غزة ويدعون إسرائيل إلى السماح بذلك. لم نر مثل هذه الأمور من قبل، على الأقل في عهد الإدارة السابقة".

وأشارت إلى أن "حماس" لا تسيطر بالكامل على الأمور في غزة، وأن السلطة الفلسطينية على سبيل المثال تشرف على إمدادات الكهرباء إلى القطاع، فيما أسهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خلق نحو 12 ألف وظيفة لا علاقة لها بـ"حماس" أيضا.

وذكّرت بأن قطر تعمل في غزة منذ عام 2014 ونجحت في تنسيق آلية مشتركة مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات بشكل شفاف لنحو 100 ألف عائلة في القطاع.

ولفتت إلى أن إسرائيل على دراية تامة بشأن ما يحدث في القطاع، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية خلال الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري تواصلت مع أصحاب المنازل وقاطني المجمعات السكنية في غزة لإبلاغهم بالضربات العسكرية.

وتابعت: "كل ما يجري في غزة عملية خاضعة للرقابة إلى حد كبير"، متهمة المسؤولين السياسيين بالترويج لسيطرة "حماس" على كل الأمور في القطاع لاعتبارات سياسية.

#الدحة #حماس #واشنطن #لولوة الخاطرة

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