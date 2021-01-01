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استنكر فصل ناصر أبو بكر.. المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يدعو لمقاطعة وكالة الأنباء الفرنسية

الأربعاء 09 يونيو 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
استنكر فصل ناصر أبو بكر.. المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يدعو لمقاطعة وكالة الأنباء الفرنسية



رام الله / سما /

استنكر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل موظفها ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المجلس في تصريح صحفي أن "هذا الإجراء يظهر انحياز الوكالة الواضح لإسرائيل و سياساتها العدوانية والاستيطانية فوق الأراضي الفلسطينية مقابل تجاهل معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال والساعين إلى نيل حقوقهم".

ودعا، "الوكالة الفرنسية"  إلى مراجعة قرارها "الذي لا ينسجم مع القيم التي تقوم عليها فرنسا من حرية التعبير والديمقراطية واحترام الآخر".

وطالب المجلس،  مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بإدانة "هذا العمل الصادر عن وكالة إخبارية مرموقة"، داعيا كافة المؤسسات المحلية إلى  مقاطعة وكالة الانباء الفرنسية حتى تعود عن قرارها.

#وكالة الأنباء الفرنسية #القطاع الخاص #فلسطين #رام الله #ناصر أبو بكر

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