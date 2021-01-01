زيارة: الحكومة تولي أهمية خاصة لمحافظة نابلس لمكانتها الاقتصادية

نابلس / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بكل مكوناتها تولي أهمية خاصة لمحافظة نابلس، من خلال المشاريع الاستثمارية والنهوض بالبنية التحتية، نظرًا لأهميتها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها زيارة برفقة وزيري العمل نصري أبو جيش والمواصلات عاصم سالم، على عدد من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، وعدد من مرافق المدينة.

وفي هذا السياق، تفقد زيارة مشروع طريق بيت وزن برفقة عدد من مهندسي الوزارة ورئيس بلدية صرة، حيث سيتم استئناف العمل به قريبًا ورفع السلامة المرورية عليه.

كما التقى الوزراء الثلاثة بمجلسي بلدي صرة وسبسطية، مستمعين لاحتياجاتهم فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية والخدمات للمواطنين.

وأكد الوزراء أن الحكومة تولي أهمية خاصة لبلدة سبسطية نظرًا لأهميتها السياحية والتاريخية والأثرية، ولما تتعرض له من هجمات استيطانية يومية تستهدف طمس التراث الفلسطيني، كما أن الحكومة بكل مكوناتها على استعداد تام لتطوير البلدة والنهوض بها للأفضل.

بدوره، أثنى رئيس بلدية سبسطية محمد عازم على جهود الحكومة وإنجازاتها في البلدة، متمنيًا استمرار العمل والتعاون للحفاظ على عراقة وتاريخ سبسطية.