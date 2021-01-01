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الصحة الإسرائيليّة تتجه إلى رفع تركيا وأوكرانيا وأثيوبيا من قائمة "الدول الحمراء"

الأربعاء 09 يونيو 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيليّة تتجه إلى رفع تركيا وأوكرانيا وأثيوبيا من قائمة "الدول الحمراء"



القدس المحتلة / سما /

تتجه وزارة الصحة الإسرائيليّة إلى رفع تركيا وأوكرانيا وأثيوبيا من قائمة "الدول الحمراء" التي ينتشر فيها فيروس كورونا، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكر موقع "يسرائيل هيوم"، اليوم، الأربعاء.

وسيسمح بالسفر المباشر إلى هذه الدول بدءًا من الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل (يوم الأحد المقبل).

ويخضع الرفع النهائي لأسماء هذه الدول لمصادقة الحكومة الإسرائيلية.

ومنع السفر إلى تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا فيها في نيسان/أبريل الماضي، منعًا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

والأحد الماضي، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة، بدءا من 15 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك على ضوء انحسار جائحة كورونا وتراجع الحالة الوبائية، علما بأن القرار لا يشمل المدارس.

جاءت تصريحات إدلشتاين خلال مراسم احتفالية تكريما للعاملين في مجال الرعاية الصحية والهيئات التي ساهمت في مكافحة فيروس كورونا. وشدد إدلشتاين على أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ "إذا لم يكن هناك تراجع في المؤشرات" المتعلقة بانتشار كورونا.

ويستثني القرار الذي أعلن عنه وزير الصحة الإسرائيلي، المدارس، حيث سيظل الطلاب ملزمين بارتداء الكمامات إلى حين حصولهم على التطعيم المضاد لفيروس كورونا. وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة أن التقديرات تشير إلى أن "الوزارة قد تتخذ قرارا بإلغاء إلزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل الفصول الدراسية".

وخلال المراسم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "النجاح الإسرائيلي في مواجهة فيروس كورونا تحقق بفضل اللقاحات العديدة وتوزيعها السريع". وشكر نتنياهو العلماء "العباقرة الذين طوروا اللقاح بسرعة قياسية".

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #قائمة الدول الحمراء #اسرائيل

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