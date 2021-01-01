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رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

الأربعاء 09 يونيو 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة



القدس المحتلة / سما / الهدهد

قال رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي السابق اللواء غادي آيزنكوت، “حدثت أشياء مهمة للغاية ، لكن سياسة “إسرائيل” في ساحة غزة غير واضحة”.

وقد تحدث رئيس الأركان السابق ، غادي آيزنكوت ، اليوم (الأربعاء) في مؤتمر داغان حول الأمن والاستراتيجية في كلية نتانيا الأكاديمية.حيث ناقش المؤتمر إنجازات عملية “حرس الأسوار” (العدوان الاخير"

وأشار إلى إنجازات عملية الجدار وأوضح أن سياسة “إسرائيل” في الساحة الفلسطينية ليست واضحة بما فيه الكفاية ، مركزاً في ذلك في غزة ، مضيفا: “يجب زيادة الردع”.

وأضاف فيما يتعلق بإنجازات العملية أن “أشياء مهمة للغاية حدثت” ، لكنه ادعى أيضًا أوجه القصور.

وعندما سئل عن حرب وقائية ، أجاب: “عندما تصل أسلحة كيماوية ودقيقة ، سيتعين علينا التفكير في شن حرب وقائية أم لا”، مضيفا: أن القتال ضد غزة زاد من حدة التحدي الذي يواجه حزب الله ، وهو يمثل “حافة” ، بينما “العقل” ، حسب قوله ، هو إيران ، وبالتالي يجب أن نستعد لذلك.

رئيس الأركان السابق اعترض على صحة “تحالف دفاعي” مع الولايات المتحدة ، حيث أن “دولة إسرائيل” ، حسب قوله ، لديها قوة عسكرية مثيرة للإعجاب تسمح لها بالأمن وحرية العمل.

وقال أنه لا يوجد تهديد وجودي لدولة “إسرائيل” ، بل تهديد نووي ، إذا نجحت إيران في الوصول إلى قدرة نووية حقيقية. وموضحا انه “يجب أن نستمر في ضمان عدم امتلاك إيران لهذه القدرة”.

#غادي آيزنكوت #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #لبنان #حزب الله #ايران #البرنامج النووي الإيراني #المقاومة الفلسطينية

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