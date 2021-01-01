  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة تعافِ

الأربعاء 09 يونيو 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة تعافِ



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، نابلس 9، جنين 6، رام الله والبيرة 5، الخليل 1، قطاع غزة 221".


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 24، جنين 19، رام الله والبيرة 7، الخليل 8، طولكرم 10، سلفيت 2، بيت لحم 2، قطاع غزة 246".

وسجلت حالة وفاة في مدينة نابلس، وحالة وفاة في قطاع غزة .
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 18 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  30 مريضاً.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 399,363  بينهم 241,825 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة الفلسطينية #اصابات كورونا في فلسطين #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة في هذا الموعد ..

بضغط سري من أمريكا .. الكشف عن أول اختبار لبينيت بعد توليه رئاسة الوزراء

فيديو : التلفزيون المصري يبث برنامج "صباح الخير يا مصر" من داخل غزة

صحيفة عبرية: على إسرائيل الابتعاد عن أي تسوية مع حماس في غزة

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار إغلاق معابر غزة ويكشف جدول أعمال حوار القاهرة

ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل ... فيديو

وزير الجيش الاسرائيلي: هناك فرصة لتغيير سياسي عقب العملية الأخيرة بغزة

الأخبار الرئيسية

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

بينها طائرات بدون طيار.. اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

الفصائل الفلسطينية تجتمع بالقاهرة ..ما الملفات التي ستناقشها؟

سلوان

هآرتس تتساءل: ماذا وراء رفض المستشار القانوني لحكومة إسرائيل التدخل بقضية “الشيخ جراح”؟

هنية يلتقي اليوم كبار المسؤولين بالمخابرات المصرية في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية