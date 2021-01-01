وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة تعافِ

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، نابلس 9، جنين 6، رام الله والبيرة 5، الخليل 1، قطاع غزة 221".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 24، جنين 19، رام الله والبيرة 7، الخليل 8، طولكرم 10، سلفيت 2، بيت لحم 2، قطاع غزة 246".

وسجلت حالة وفاة في مدينة نابلس، وحالة وفاة في قطاع غزة .

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 18 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 30 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 399,363 بينهم 241,825 تلقوا الجرعتين من اللقاح.