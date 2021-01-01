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مجدلاني يطلع القنصل اليوناني على آخر المستجدات السياسية

الأربعاء 09 يونيو 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يطلع القنصل اليوناني على آخر المستجدات السياسية



رام الله /سما/

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، القنصل اليوناني المعتمد لدى دولة فلسطين إيفانجيلوس فليراس، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية.

وتحدث مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، عن التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيطان، والانتهاكات المتواصلة ضد أبناء شعبنا تحديدا في العاصمة المحتلة التي تتعرض لعملية التهجير والتطهير العرقي، والقوانين العنصرية التي تكشف عن الفاشية الجديدة لدى الاحتلال.

وتطرق إلى تهيئة الأجواء للحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة للفصائل الفلسطينية، من أجل الاتفاق على برنامج عمل وطني، وإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشاد مجدلاني بعمق العلاقات التاريخية بين بين فلسطين واليونان، وضرورة مواصلة الجهود المشتركة في تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

من جانبه، أكد القنصل اليوناني موقف بلاده الداعم للعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

#احمد مجدلاني #جبهة النضال الشعبي

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