القواسمي: انتقاد وتجريم نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي ليس معاداة لليهودية والسامية

رام الله /سما/

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي، إن على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد نظام الأبارتهايد" الذي تفرضه على شعبنا، واحتلالها الاستعماري، بمعادة اليهودية والسامية.

وأضاف القواسمي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أغلبية اليهود في أميركا ودول أخرى ينتقدون ويرفضون الاحتلال ونظام "الأبارتهايد" الإسرائيليين، فهل هؤلاء اليهود هم أيضا ضد اليهودية والسامية؟

وأكد أن إسرائيل والحركة الصهيونية من وراءها تهدفان الى تعميق الاحتلال وشرعنته، تحت غطاء الدين ومعاداة السامية، الأمر الذي لم يعد ينطلي على شعوب العالم، مضيفا أن المسيرات الضخمة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على شعبنا وخاصة في أميركا، دليل قوي على أن الشعوب ترفض ربط انتقاد الاحتلال المخالف للشرعية الدولية وعدوانه واحتلاله لدولة فلسطين، بمعاداة السامية واليهودية.