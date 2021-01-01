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الاحتلال يبعد عضو إقليم فتح عوض السلايمة عن الشيخ جراح وبطن الهوى

الأربعاء 09 يونيو 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد عضو إقليم فتح عوض السلايمة عن الشيخ جراح وبطن الهوى



القدس المحتلة /سما/

 أبعدت سلطات الاحتلال عضو أقليم القدس في حركة فتح عوض السلايمة، اليوم الأربعاء، عن حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى في القدس المحتلة، لمدة 15 يوما.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال سلمت السلايمة مسؤول ملف المقدسات في إقليم فتح، قرارا بالإبعاد عن حي الشيخ جراح وحي بطن الهوي في بلدة سلوان.

ويتعرض "الشيخ جراح" و"بطن الهوى" لواحدة من أشرس عمليات التهجير بحق السكان المقدسيين، تقودها الجمعيات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال، حيث يتهدد التهجير 28 عائلة في الشيخ جراح، و1500 مواطن في سلوان.

#حركة فتح #قرار ابعاد #المسجد الاقصى #حي الشيخ جراح

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