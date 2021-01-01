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غنيم يحذر من كارثة إنسانية بفعل استهداف خطوط المياه بغزة

الأربعاء 09 يونيو 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يحذر من كارثة إنسانية بفعل استهداف خطوط المياه بغزة



غزة /سما/

حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، اليوم الأربعاء، من كارثة إنسانية خطيرة وانتشار للأوبئة والأمراض نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للبنية التحتية بشكل كامل في قطاع غزة.

وقال غنيم، خلال جولة تفقدية في غزة، إن الاستهداف الإسرائيلي أدى لنقص وصول المياه لسكان القطاع وإن سلطة المياه تعمل ضمن خطة طوارئ لتشغيل كافة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن الأضرار المباشرة والطارئة تفوق 16 مليون دولار لإصلاح الخطوط المتضررة وتشغيل محطات التحلية والصرف الصحي في القطاع.

وطالب رئيس سلطة المياه الفلسطينية بتدخل دولي عاجل من كافة المؤسسات المعنية لتفادي وقوع كارثة إنسانية وبيئية وصحية خطيرة في قطاع غزة.

#مازن غنيم #سلطة المياه #قطاع غزة

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