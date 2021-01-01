حماس: القصف على سوريا عدوان همجي ولا بد من توحيد جهود الأمة لمواجهة الاحتلال

غزة /سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "القصف الصهيونى على سوريا عدوان همجي وجريمة جديدة ضمن سياسة صهيونية عدوانية لا تتوقف ضد كل المنطقة".

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم عبر تويتر إن "الاحتلال الصهيوني يواصل استفزازه لكل الأمة بالعدوان على المقدسات والأرض العربية، ولابد من توحيد جهود كل الأمة لمواجهته ولجم عدوانه ووضع حد لسلوكه الارهابي".

وفجر الأربعاء، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان "إسرائيلي"، من اتجاه الأجواء اللبنانية.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن التلفزيون السوري، إن "إسرائيل" نفذت هجوما جويا من لبنان، وسمع دوي انفجارات في دمشق.