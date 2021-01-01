وزارة التعليم بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي القادم

غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.

وقال وكيل الوزارة زياد ثابت في تصريح صحفي، إن الدوام الهيئتين الإدارية والتدريسية يبدأ يوم السبت 14 أغسطس القادم، فيما سيبدأ دوام الطلبة يوم الاثنين 16 أغسطس.

وأعرب ثابت عن شكره وتقديره لكافة العاملين في الوزارة والمديريات والمدارس وشركاء التعليم، الذين بذلوا جهداً كبيراً في سبيل إنجاح العام الدراسي المنصرم 2021، متمنياً لكافة الطلبة وذويهم عاماً دراسياً جديداً مليئاً بالنجاح والتفوق.