الصحة: 4.2 مليون دولار خسائر القطاع الصحي خلال العدوان

غزة /سما/

قال مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة م. بسام الحمدين، إن اجمالي الخسائر التي تعرض لها القطاع الصحي الحكومي والاهلي والخاص خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بلغ 4.2 مليون دولار، وهي خسائر تركزت مابين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأهلية والصيدليات والمختبرات والعيادات الخاصة .

وأشار الحمدين، الى أن اجمالي الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الصحية الحكومية بلغ 2 مليون دولار ، فيما حصرت خسائر القطاع الصحي الأهلي والخاص ب2.2 مليون دولار ، وطالب م. الحمادين المؤسسات الاغاثية والجهات الداعمة الى سرعة تحقيق الاستجابة لاعادة تأهيل واعمار ما لحق بتلك المؤسسات الصحية من دمار ، ليتسنى اعادة تشغيلها لتقديم الخدمات الصحية للمرضى .

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة استهدف 24 منشأة صحية حكومية وأهلية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر الامر الذي تسبب في خروج معظمها من الخدمة .