غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

غزة /سما/

نظمت لجان الأسرى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر المندوب السامي في مدينة غزة دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة ناشطين من الجبهة والجهاد، بحضور شخصيات وطنية، وعوائل الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال عطية بسيوني من الجبهة الشعبية، إن هناك تصاعد واضح في جرائم القمع والتنكيل الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن مع حملات اعتقال واسعة طالت العشرات من الشبان والأطفال والطلاب والصحفيين والرموز القيادية الفلسطينية.

وأشار بسيوني في كلمة له، إلى معاناة الأسيرين المضربين عن الطعام في ظروف صحية صعبة الغضنفر أبو عطوان، والقيادي في حركة الجهاد خضر عدنان، مشيرًا إلى أن هناك العشرات من الأسرى المرضى المعرضة حياتهم للخطر جراء سياسة الإهمال الطبي.

وحذر بسيوني من استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي ما زالت سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين، معتبرًا أن ما يجري داخل السجون من تصعيد بمثابة عامل انفجار جديد للأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكد القيادي في الشعبية، أن الفصائل لن تقف مكتوفة الأيدي وستعدة للانتفاض مع الجماهير من أجل الحركة الأسيرة.

وطالب بسيوني المؤسسات الدولية وخاصةً الصليب الأحمر بالتدخل العاجل من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وكذلك معاناة الأسرى المضربين والمرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي.

من جهته أكد ياسر مزهر المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس التابعة للجهاد الإسلامي، على ضرورة مواصلة فعاليات الضغط الشعبي وتفعيل وسائل الإعلام المحلية والدولية في تناول قضية الأسرى وإيصال رسالتهم ومعاناتهم للعالم أجمع.