  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران المضربان شامي وعامر يواجهان أوضاعا صحية مقلقة

الأربعاء 09 يونيو 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران المضربان شامي وعامر يواجهان أوضاعا صحية مقلقة



رام الله /سما/

 يواجه الأسيران المضربان عن الطعام عمر الشامي (18 عاما)، ويوسف العامر (28 عاما) من مخيم جنين، أوضاعا صحية صعبة ومقلقة، وذلك بعد مرور 10 أيام على إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري، علما أنهما يقبعان داخل زنازين العزل الانفرادي بمعتقل “مجدو”.

وقالت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الأسير الشامي يعاني من تعب متواصل ولا يقوى على المشي ومنذ يومين بدأ يتقيأ وفقد من وزنه 6 كغم.

وأضافت أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشاب شامي في 23 نيسان/ ابريل العام الماضي، وكان من المفترض الإفراج عنه نيسان الماضي، الا ان الاحتلال أصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 4 أشهر.   

وعن الأسير العامر، أكد الهيئة أنه يشتكي من هزال وضعف شديد، ولا يقوى الحركة، ويعاني من مشاكل في الكلى، وهو معتقل منذ حزيران العام الماضي، وصدر بحقه مؤخرا أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر.

وتجدر الإشارة أنه إلى جانب الأسيرين الشامي والعامر، يواصل كل من الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه لليوم الـ36 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويقبع حاليا في سجن عيادة الرملة، والأسير خضر عدنان، والقابع بمركز توقيف “الجلمة” ويخوض إضرابه منذ 11 يوما. 

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة في هذا الموعد ..

بضغط سري من أمريكا .. الكشف عن أول اختبار لبينيت بعد توليه رئاسة الوزراء

فيديو : التلفزيون المصري يبث برنامج "صباح الخير يا مصر" من داخل غزة

صحيفة عبرية: على إسرائيل الابتعاد عن أي تسوية مع حماس في غزة

في أول ظهور بعد إشاعة مرضه.. شاهد: نصرالله يكشف عن معادلة "حرب إقليمية" من أجل القدس

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار إغلاق معابر غزة ويكشف جدول أعمال حوار القاهرة

وزير الجيش الاسرائيلي: هناك فرصة لتغيير سياسي عقب العملية الأخيرة بغزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

هنية يلتقي اليوم كبار المسؤولين بالمخابرات المصرية في القاهرة

كوخافي : "العملية العسكرية" في غزة مؤخرًا لم تهدف لإسقاط حماس ولكن ..

وزير الخارجية الامريكي يضع شرطا لاستكمال المساعدات للأونروا وهذا ما قاله عن حماس ..

صحيفة: وفد عسكري من "حماس" بقيادة "مروان عيسى" في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية