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بيت لحم: القبض على شخصين صادر بحقهما مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيكل

الأربعاء 09 يونيو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: القبض على شخصين صادر بحقهما مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيكل



بيت لحم /سما/

ألقت شرطة محافظة بيت لحم اليوم الاربعاء، على شخصين صادر بحقهما مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيكل في بلدة الخضر غربي محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع الشرطة القضائية وبمساندة الشرطة الخاصة وفرع مكافحة المخدرات وقوة من مركز شرطة بيت جالا تمكنوا اليوم من إلقاء القبض على شخصين صادر بحقهما مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيكل وهما من سكان بلدة الخضر غربي محافظة بيت لحم .

وأكدت انه تم إحضار المطلوبين إلى مديرية الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

#الشرطة الفلسطينية

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