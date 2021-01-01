اتفاقية لدعم دبلوم متخصص في طب الطوارئ بغزة

غزة / سما /

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الطب بالجامعة الإسلامية بغزة لدعم دبلوم مهني متخصص في طب الطوارئ للأطباء في قطاع غزة.

وحضر مراسم التوقيع كلاً من الدكتور فضل نعيم عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية والدكتور أحمد أبو ندى مدير مكتب بالميد غزة، والدكتور محمد أبو ندى رئيس مجلس إدارة مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ.

من جانبها أوضحت الدكتور غادة أبو عيشة رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا أن دعم هذا الدبلوم هو جزء من البورد الفلسطيني والعربي لطب الطوارئ والأزمات، مشيرةً أن مدة هذا البرنامج سيستمر مدة عام ونصف.

وأفادت ابوعيشة أن هذا البرنامج جاء تلبية للاحتياجات لتدريب وتطوير كفاءة ومهارة الكوادر الصحية الفلسطينية أثناء الحروب والأزمات والطوارئ المتتالية على قطاع غزة.

وأضافت أبو عيشة أن هذا البرنامج النوعي يهدف إلى تدريب 20 من الأطباء العاملين في مجال طب الطوارئ والاصابات الحرجة بهدف تعزيز قدراتهم على العمل في هذا المجال.

بدوره قال الدكتور فضل نعيم عميد كلية الطب بالإسلامية بغزة أن الكلية تسعى من خلال تنفيذ عدد من برامج دبلوم المهني المتخصص الي رفد القطاع الصحي في قطاع غزة بكوادر طبية مؤهلة على أعلى المستويات من أجل ضمان تقديم خدمة صحية مميزة على الوجه الخصوص في تخصصات طبية تعاني من ندرة في توفر الكادر المتخصص مثل التخدير والعناية المركزة وطب الطوارئ وإدارة الأزمات والطوارئ.

وأشار "نعيم" أن تنفيذ بعض هذه البرامج تتم من خلال مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ، الذي أنشئ بالشراكة مع تجمع الاطباء الفلسطينيين في أوروبا