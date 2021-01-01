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الشرطة بغزة تصدر تنويها بخصوص مواكب الأفراح

الأربعاء 09 يونيو 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تصدر تنويها بخصوص مواكب الأفراح



غزة / سما /

أصدرت الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، تنويها بخصوص مواكب الأفراح، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعتها في الشوارع العامة.

وأكدت الشرطة خلال تنويهها، على عدم إغلاق الطريق أثناء سير مواكب الأفراح.

كما وشددت على عدم السماح للركاب بالخروج بأجسادهم من نوافذ المركبات.

​وأكدت أنها ستتابع الالتزام بالتعليمات السابقة، وكل من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما أكد جهاز الشرطة في قطاع غزة، استمرار منع استخدام مكبرات الصوت خلال "بيع التجوال".

وأوضحت الشرطة أن استخدم مثل هذه المكبرات يتسبب بضرر كبير على المرضى، وكبار السن، والأطفال، وطلاب الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن شرطة البلديات ستتابع تنفيذ هذه التعليمات والتزام الباعة فيها.

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