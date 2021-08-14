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التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي للموسم القادم

الأربعاء 09 يونيو 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي للموسم القادم



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، موعد بدء العام الدراسي القادم 2021/2022.

وأوضحت التربية في بيان صحفي، أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية يبدأ صباح السبت 14/8/2021، للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد، وصباح الأحد 15/8/2021 للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت.

وبخصوص دوام الطلبة، أشارت التربية إلى أنه سيكون اعتباراً من صباح الاثنين 16/8/2021، وبينت أنها ستصدر لاحقاً الأجندة المفصلة للعام الدراسي المقبل.

وشكرت التربية، الهيئات الإدارية والتدريسية والمشرفين وكافة العاملين في المدارس والمديريات والوزارة؛ ممن قدموا نماذج ملهمة من العطاء في عام استثنائي، مثمنة إسناد مؤسستي الرئاسة والحكومة وجهود الشركاء من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص.

#التربية والتعليم #العام الدراسي

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