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الخارجية: اسرائيل تُثبت يوميا أنها دولة فصل عنصري

الأربعاء 09 يونيو 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: اسرائيل تُثبت يوميا أنها دولة فصل عنصري



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إسرائيل تُثبت يوميا بعد يوم أنها دولة فصل عنصري، وتحاول إخماد وكسر إرادة الصمود والمواجهة والسيطرة على وعي الاجيال الفلسطينية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "لا يمر يوم واحد دون أن تقدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة، على ارتكاب الجرائم والاعتداءات الاستفزازية بحق أبناء شعبنا".

وأكدت أن هذا المشهد الاحتلال البشع الذي يسيطر على حياة الفلسطينيين، سيؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تكريس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، لتترسخ إسرائيل كدولة احتلال، ودولة استيطان احلالي، وفصل عنصري قائم على تطبيق قانون مدني للإسرائيليين والمستوطنين، وقوانين واوامر عسكرية لاضطهاد وقمع الفلسطينيين قائم على التطهير العرقي، والتهجير القسري، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل أشبه بسجون كبيرة مفصولة عن بعضها أسوأ من تلك التي كانت في جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصري، وتمييز عنصري ممنهج على اساس الجنسية والعرق والقومية، وغيرها من أشكال وأوجه أنظمة الفصل العنصرية وتعريفاتها حسب القانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيانها، إن هذا الجوهر العنصري للاحتلال الإسرائيلي أصبح يطفو على السطح، وبات مدار حديث ونقاش من قبل عديد القادة الدوليين والمسؤولين الأمميين وكبريات الصحف ودور النشر والاعلام العالمية بما فيها الاميركية والاسرائيلية، كذلك بعض المسؤولين والجهات والمنظمات الحقوقية والانسانية داخل اسرائيل نفسها.

وشددت على أهمية ترسيخ هذا المفهوم وتثبيته في عقل وفكر وأدبيات الأفراد والدول، حتى يتسنى بعد ذلك الانتقال السريع إلى تبني إجراءات وقرارات أممية تُجيز اتخاذ خطوات عقابية ضد دولة الفصل العنصري والاحلالي اسرائيل، دون أي تردد أو تشكيك.

وأكدت الخارجية أنها تقود هذا التوجه، عبر عملها اليومي مع دول العالم وعبر بعثاتها المختلفة والمنتشرة في كل أرجاء المعمورة، بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة وأصحاب الدراسات والأبحاث خاصة القانونية منها، التي تؤكد عنصرية دولة الاحتلال.

#وزارة الخارجية #الخارجية #اسرائيل #الاحتلال

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