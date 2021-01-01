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كوخافي : "العملية العسكرية" في غزة مؤخرًا لم تهدف لإسقاط حماس ولكن ..

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي : "العملية العسكرية" في غزة مؤخرًا لم تهدف لإسقاط حماس ولكن ..



القدس المحتلة / سما /

 قال أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الإحتلال، اليوم الأربعاء، إن عملية “حارس الأسوار” التي قام بها الجيش في غزة مؤخرًا لم تهدف لإسقاط حماس أو القطاع، وأن الهدف منها حرمان الحركة من قدراتها العسكرية وردعها.

وادعى كوخافي في خطاب له خلال حفل إحياء ذكرى وفاة أمنون ليبكين شاحاك رئيس الأركان الأسبق، إن الجيش حقق إنجازات كبيرة، وأن هذه الانجازات وخلق وضع رادع جديد سيظهر على حماس خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه خلال العملية تم مهاجمة أهداف عالية الجودة ودقيقة، مقارنةً بالعمليات السابقة، معتبرًا أن ذلك يعبر عن القدرات التي يطورها الجيش الإسرائيلي وسيطورها في الجولات المقبلة وفق صحيفة "القدس" .

وقال “هناك رادع أتركه للوقت للحكم، يجب أن نكون متواضعين بشأن التأثير الذي سينتج عن هذا الرادع، يجب أن نترجم ذلك إلى انجازات سياسية، ما كان قبل العملية لن يكن من حيث ردة الفعل ومن حيث التعامل مع حمـاس”.

وتطرق لأول مرة لقضية ضابط المخابرات الذي يشتبه بانتحاره في زنزانته، مشيرًا إلى أنه ارتكب مخالفات أمنية بالغة الخطورة، ومنعناه من كشف سر كبير في الدقيقة الأخيرة.

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