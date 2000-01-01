حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية وآليات صرفها

غزة / سما /

نفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن المنحة القطرية، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح بالخصوص.

وقالت الكحلوت في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية "لا معلومات واضحة بكل ما يتعلق بالمنحة القطرية سواء موعد وآليات الصرف أو غيره، ولا توجد معلومات جديدة حول دخول أموال المنحة".

وشددت على أن الوزارة تعمل بكل جهودها لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المدرجة لديها، مضيفةً "نعلم جيداً وضع الأسر الصعب، وإن تعسر صرف المنحة فلدينا خطط عديدة للتعامل مع كل الأسر ونسعى جاهدين لأن تصل المساعدات لمستحقيها".

وتابعت الكحلوت "لجان الطوارئ التابعة لنا تابعت حالة الأسر التي تضررت بفعل العدوان، واستطعنا أن نغطي احتياجات الأسر من طرود غذائية وصحية وملابس".

وأشارت إلى أن اللجنة القطرية وزعت مساعدات نقدية على الأسر المتضررة كلياً من العدوان ما بين 1000 لــ 2000 دولار، مؤكدة أنها لا زالت تتابع موضوع الصرف، والمتابعة جارية مع اللجنة القطرية لاستكمال التوزيع وأن تصل المساعدات للأسر المتضررة كلياً وعوائل الشهداء.

واوضحت الكحلوت أن العمل الآن يتم على الأسر الأكثر ضرراً وبعد ذلك سيتم العمل مع وزارة الأشغال للوصول لكل الأسر التي تضررت بفعل العدوان.