  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية وآليات صرفها

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية وآليات صرفها



غزة / سما /

نفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن المنحة القطرية، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح بالخصوص.

وقالت الكحلوت في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية "لا معلومات واضحة بكل ما يتعلق بالمنحة القطرية سواء موعد وآليات الصرف أو غيره، ولا توجد معلومات جديدة حول دخول أموال المنحة".

وشددت على أن الوزارة تعمل بكل جهودها لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة المدرجة لديها، مضيفةً "نعلم جيداً وضع الأسر الصعب، وإن تعسر صرف المنحة فلدينا خطط عديدة للتعامل مع كل الأسر ونسعى جاهدين لأن تصل المساعدات لمستحقيها".

وتابعت الكحلوت "لجان الطوارئ التابعة لنا تابعت حالة الأسر التي تضررت بفعل العدوان، واستطعنا أن نغطي احتياجات الأسر من طرود غذائية وصحية وملابس".

وأشارت إلى أن اللجنة القطرية وزعت مساعدات نقدية على الأسر المتضررة كلياً من العدوان ما بين 1000 لــ 2000 دولار، مؤكدة أنها لا زالت تتابع موضوع الصرف، والمتابعة جارية مع اللجنة القطرية لاستكمال التوزيع وأن تصل المساعدات للأسر المتضررة كلياً وعوائل الشهداء.

واوضحت الكحلوت أن العمل الآن يتم على الأسر الأكثر ضرراً وبعد ذلك سيتم العمل مع وزارة الأشغال للوصول لكل الأسر التي تضررت بفعل العدوان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: على إسرائيل الابتعاد عن أي تسوية مع حماس في غزة

في أول ظهور بعد إشاعة مرضه.. شاهد: نصرالله يكشف عن معادلة "حرب إقليمية" من أجل القدس

فيديو : التلفزيون المصري يبث برنامج "صباح الخير يا مصر" من داخل غزة

قيادي فلسطيني يحذر من استمرار إغلاق معابر غزة ويكشف جدول أعمال حوار القاهرة

وزير الجيش الاسرائيلي: هناك فرصة لتغيير سياسي عقب العملية الأخيرة بغزة

استعداداً لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني: وفدا فتح وحماس يصلان القاهرة

الملك عبد الله: تصدينا لمؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

كوخافي : "العملية العسكرية" في غزة مؤخرًا لم تهدف لإسقاط حماس ولكن ..

وزير الخارجية الامريكي يضع شرطا لاستكمال المساعدات للأونروا وهذا ما قاله عن حماس ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة: وفد عسكري من "حماس" بقيادة "مروان عيسى" في القاهرة

صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة في هذا الموعد ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية