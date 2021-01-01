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3446 مولودًا جديدًا في قطاع غزة خلال مايو

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3446 مولودًا جديدًا في قطاع غزة خلال مايو



غزة / سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية-الشق المدني أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر مايو الماضي 3446 مولوداً جديداً، بالإضافة إلى 561 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 1800 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52,2%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47,7% بواقع 1646 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت خلال الشهر الماضي 1258 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 694 مولوداً، كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 598 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 462 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 434 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت561 حالة وفاة خلال مايو الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 370 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 65.9%، مقابل 191 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 34%.

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