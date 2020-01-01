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إصابة مقلقة تداهم بنزيما قبل يورو 2020

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مقلقة تداهم بنزيما قبل يورو 2020



وكالات / سما /

لم يكمل كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا المباراة الودية ضد بلغاريا، أمس الثلاثاء، ضمن الاستعداد لمنافسات يورو 2020.

وتعرض بنزيما لإصابة في الركبة اليمنى أثناء القفز على كرة عالية، حيث اصطدم بأحد مدافعي بلغاريا.

وتوقف مهاجم ريال مدريد عن اللعب لأكثر من دقيقة لتلقي بعض الإسعافات الأولية، ووضع ضمادة طبية على ركبته.

وحاول كريم بنزيما التحامل على الآلام، لكنه لم يقدر على استكمال اللعب، وأشار للجهاز الفني بضرورة استبداله.

وتحرك ديدييه ديشامب مدرب الديوك، لاحتواء الموقف، وقرر استبدال كريم بنزيما ليشارك مكانه أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي.

وغادر بنزيما الملعب والنتيجة تشير لتقدم فرنسا بهدف أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، في البروفة الودية الأخيرة قبل كأس أمم أوروبا.

وظهر تأثر بنزيما بالإصابة وهو جالس على مقاعد البدلاء ما يثير القلق حول اللاعب العائد لمنتخب فرنسا بعد سنوات من الغياب.

#بنزيما #فرنسا #بلغاريا #ريال مدريد

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