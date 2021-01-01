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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و212 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 962 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1031 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 111293، منها 4190 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 246 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 106072، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 80 ، منها 54 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 207200 ، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 103600 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 44787.

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