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برشلونة يتوصل لاتفاقٍ نهائي مع بيكيه

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل لاتفاقٍ نهائي مع بيكيه



وكالات / سما /

حسم نادي برشلونة مصير مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه، وذلك في ظل الحملة التي يقودها خوان لابورتا وماتيو أليماني لتنظيف الفريق من اللاعبين غير المرغوب فيهم.

وترددت أنباء تؤكد أن برشلونة سوف يتخلى عن مجموعة من اللاعبين، وعلى رأسهم الحرس القديم المتكون من جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو، بالإضافة إلى بعض العناصر التي لا تشارك كثيراً مثل صامويل أومتيتي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن خوان لابورتا أجرى اجتماعاً مع جيرارد بيكيه، من أجل مناقشة مستقبله، وقد اتفق الطرفان على إعادة صياغة العقد، حيث وافق المدافع المخضرم على تخفيض راتبه السنوي.

وأشارت، إلى أن جيرارد بيكيه سيبقى ضمن صفوف البارسا خلال الموسم القادم، بعدما وافق المدافع الذي يتقاضى 16 مليون يورو، على تخفيض راتبه بشكل كبير، وسيتم تحويل ذلك المبلغ إلى متغيرات طويلة الأمد.

ومع تأكيد بقاء جيرارد بيكيه ومناقشة التعاقد مع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، سيُحاول النادي الكتالوني التخلص من كليمون لونجليه أو صامويل أومتيتي.

ويرغب البارسا في التوصل لنفس الاتفاق مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بينما يتطلع النادي الكتالوني لبيع سيرجي روبيرتو بسبب تراجع دوره بالفريق مع قدوم إيمرسون.

#برشلونة #جيرارد بيكيه #بيكيه

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