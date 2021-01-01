السعر النهائي الذي حدده توتنهام لبيع هاري كين

وكالات / سما /

يبدو أن أسعار التعاقد مع لاعبي كرة القدم لا حدود لها، رغم أزمة كورونا التي تعاني منها جل الأندية الكبرى، حيث لا تزال هذه الأخيرة تتنافس على جلب أحسن اللاعبين إليها، وعلى رأسهم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتقدم هاري كين بطلب رسمي لإدارة توتنهام، يعبر فيه عن رغبته في الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من أندية كبرى على رأسها مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن توتنهام هوتسبير لن يفرط في خدمات هاري كين، بأقل من 150 مليون جنيه استرليني، حيث يسعى النادي اللندني للاحتفاظ بمهاجمه لموسم آخر على الأقل.

وأضافت، أن هاري كين مصمم على الرحيل، رغم أن عقده مع توتنهام يمتد لـ3 مواسم أخرى، الأمر الذي يجعل موقف النادي اللندني قوياً، حيث يستطيع تحديد السعر الذي يريده دون أن يخشى مغادرة اللاعب مجاناً.

وأوضحت، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يريدان التعاقد مع هاري كين، ولكنهما لا يستطيعان دفع مبلغ 150 مليون جنيه استرليني، ولكنهما سيحاولان الدخول في مفاوضات مع توتنهام قصد تخفيض ذلك المبلغ.

ويسعى توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيع هاري كين للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء الملعب الجديد، وكذلك الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.