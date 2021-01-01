نيمار يقود البرازيل لهزيمة باراجواي في تصفيات كأس العالم

وكالات / سما /

نجح مُنتخب البرازيل من تأكيد انطلاقته القوية في تصفيات كأس العالم بتحقيق انتصارٍ خارج الأرض على مُنتخب باراجواي بهدفين دون رد.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب ديفنسوريز دل تشاكو في عاصمة باراجواي أسونسيون قد شهدت بداية نارية من البرازيل التي تمكنت من تسجيل الهدف الأول في المُباراة عن طريق نيمار في الدقيقة 4.

قبل أن يتمكن النجم الشاب لوكاس باكيتا من تأكيد الانتصار بهدفٍ ثانٍ للسليساو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تمريرة من نيمار.

ورفع مُنتخب البرازيل رصيده من النقاط للنقطة رقم 18 يحتل بهم صدارة التصفيات في قارة أمريكا الجنوبية بفارق ست نقاط عن أقرب مُلاحقيه مُنتخب الأرجنتين الذي يأتي ثانياً برصيد 12 نقطة.

فيما تجمد رصيد باراجواي عند النقطة السابعة بعد مرور ست جولات بعد الفوز في مُباراة والتعادل في أربع مُباريات وخسارة مُباراة وحيدة، ويحتل المُنتخب المركز السادس في جدول الترتيب.

وتلعب باراجواي في الجولة المُقبلة من تصفيات كأس العالم مع مُنتخب الإكوادور على أرض الأخير في الثاني من سبتمبر المُقبل، فيما تحل البرازيل ضيفة على تشيلي في نفس اليوم.