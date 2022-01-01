الأرجنتين تُفرط في الفوز على كولومبيا في تصفيات كأس العالم

وكالات / سما /

تمكن مُنتخب كولومبيا من انتزاع تعادل ثمين أمام مُنافسه مُنتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بنتيجة هدفين لهدفين.

أقيمت المُباراة على أرض ملعب ميتروبوليتانو في مدينة بارانكويلا الكولومبية، وبدأ الضيوف اللقاء بقوة حيث سجلوا هدفين عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 3، قبل أن يُسجل لياندرو باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 8.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تسجيل هدف التعادل وهو ما تحقق لهم بفضل لويس مورييل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وقبل النهاية سجل ميجيل بورخا هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد استغلاله كرة عرضية رائعة ليحولها لهدفٍ برأسه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع مُنتخب الأرجنتين رصيده من النقاط للنقطة رقم 12 يحتل بهم المركز الثاني خلف البرازيل، فيما ارتقى مُنتخب كولومبيا للمركز الخامي برصيد 8 نقاط.

وتلعب الأرجنتين مُباراتها المُقبلة في تصفيات كأس العالم يوم 2 سبتمبر ضد فنزويلا على أرض الأخيرة، فيما تحل كولومبيا ضيفة على مُنتخب بوليفيا في نفس اليوم.