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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من القدس

الأربعاء 09 يونيو 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من القدس.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة حزما، وهم: غازي بدر الخطيب (28 عاما)، ومحمد راشد سالم (22 عاما)، وقصي حامد عامر الخطيب (19 عاما)، وشقيقه فادي (16 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فؤاد الرجبي، ومحمد الرجبي عقب اقتحامها حي بطن الهوى من سلوان.

ويقع حي بطن الهوى في بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، ويتعرض منذ التسعينيات لواحدةٍ من أشرس عمليات الاستيطان والتهجير تقودها جمعية استيطانيّة باسم "عطيرت كوهنيم".

وهناك أكثر من 80 عائلة فلسطينية (700 فرد)، تسكن حيّ بطن الهوى في سلوان تُهددها أوامر الإخلاء والتهجير الإسرائيلية.

#القدس #الاحتلال

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