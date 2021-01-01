وزير الخارجية الامريكي يضع شرطا لاستكمال المساعدات للأونروا وهذا ما قاله عن حماس ..

غزة / سما /

أكد وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن"، أنّ إدارة بايدن ستمول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بشرط إصلاح التعليم المناهض لإسرائيل واليهود، مشيرًا إلى المواد التعليمية التي تمحو إسرائيل من الخرائط وتثني على الإرهاب والاستشهاد، على حد قوله.

وقال بلينكن أمام لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بشأن طلبات ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2022 بحسب ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، "نحن مصممون على أن تواصل الأونروا إصلاحات ضرورية للغاية فيما يتعلق ببعض انتهاكات نظامها التي حدثت في الماضي، ولا سيما نشر مواد تعليمية لمعلومات معادية للسامية وإسرائيل.

وتابع ، وزارة الخارجية سوف "تبحث بعناية شديدة" في الآليات التي تقول "الأونروا" إنها موجودة من أجل معالجة المواد التعليمية، والتي تم اكتشافها من خلال مراجعة يناير 2021 من قبل معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-se) ، وهي منظمة غير ربحية تراقب محتوى الكتب المدرسية.

وكان بلينكن أوضح، أن وزارته ستعين مبعوثاً خاصاَ لمكافحة ورصد معاداة السامية في الولايات المتحدة.

وعلّق بلينكن رداً على تصاعد الهجمات "المعادية للسامية" ضد المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أنّ الإدارة الامريكية تعمل "على وجه السرعة" لترشيح مبعوث خاص لوزارة الخارجية لرصد ومكافحة معاداة السامية.

وتطرق بلينكن في جلسة استماع امام لجنة الخارجية الامريكية في الكونغرس الأمريكي، إلى عملية "حارس الاسوار" في قطاع غزة مؤخرا، واكد ان الولايات المتحدة ملتزمة بتجديد مخزون القبة الحديدية من الصواريخ.

وحول العدوان الإسرائيلي على غزة، شدد، على أنّ آلاف الصواريخ التي اطلقت تجاه اسرائيل: "من غير المعقول ان يتم اطلاقها ضد المواطنين بدون اي تمييز، وهي "اسرائيل" لاتقوم باي شيء بالأمر".

وكرر، موقف إدارة بايدن بأن لإسرائيل حقها الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ التي يتم إطلاقها بشكل عشوائي على المدنيين الإسرائيليين".

وبما يتعلق بحماس اضاف بلينكن أنه "من الصعب فهم كيف يمكن لأي شخص في العالم قبول منظمة إرهابية تعهدت في ميثاقها الخاص بتدمير إسرائيل".

وأوضح، كدولة ديموقراطية، توجد مسؤولية كبيرة على اسرائيل خصوصا ان تقوم باقصى جهودها تجنت قتل مدنيين، نحن لا يمكننا ان ننسى انه كان ضحايا من الجانبين في الصراع الاخير".

واستعرض بلينكن بصورة مفصلة الطلب الاسرائيلي للحصول على مساعدة طارئة لتجديد مخزون منظومات الدفاعات الجوية "القبة الحديدية"، قائلاً: إننا "نعمل مع الاسرائيليين حتى نفهم كامل احتياجاتهم وكذلك مع الكونغرس".