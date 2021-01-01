مصرع عامل جراء سقوطه داخل ورشة في الخليل

رام الله / سما /

قال الدكتور شريف الطردي رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي، ان عاملا لقي مصرعه اليوم الاربعاء، متأثرا باصابته البليغة التي تعرض لها، جراء سقوط داخل عمله في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر شرطية وأمنية، ان الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقا لمعرفة ظروف وفاة العامل ضياء علاء الحداد 24 عاما، والذي كان يعمل داخل مشغل للألمنيوم قبل وفاته.

وبوفاة العامل الحداد يرتفع عدد العمال الذين لقوا مصرعهم في الخليل خلال هذا الاسبوع الى إثنين، حيث لقي عامل مصرعه جراء سقوطه عن علو خلال عمله في "الكحلة".