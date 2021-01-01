الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من عدة مناطق بالضفة.

ففي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين، بينهم أربعة شبان من قرية أم صفا بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتهم وهم: " منصور محمد طناطرة (24 عاماً)، ومجد ناجح طناطرة (17 عاماً) وهو طالب في الثانوية العامة، وبراء أسامة حمد (20 عاماً)، ومأمون عصام صباح (21) عاماً، كما اعتقلت تلك القوات المواطن عبد الكريم زيادة (60) عاماً بعد مداهمة منزله في بيتونيا.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أسيد شفيق توفيق خراز (33 عاما)، ونادر مصطفى محمد صوافطة (47 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما.

وفي الخليل، أعتقل الاحتلال الفتى أحمد عماد أبو شرار (13) عاماً، وآدم بسام بنات بعد تفتيش منازل ذويهما والعبث بمحتوياتها بمخيم العروب.

كما اعتقل الاحتلال الشاب رياض طلال العمور (20) عاماً بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم.

يتبع ...