رام الله: اتفاقية لتعزيز تكنولوجيا الاتصالات وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي

رام الله / سما /

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ومدير شركة بيربوس للتعلم الذكي لطفي أبو سالم، في مقر الوزارة برام الله، اتفاقية بهدف رفع وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

ويأتي ذلك حسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأربعاء، تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في فلسطين.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم الأفكار الخلاقة والمبادرات الريادية، وتعزيز قدرات الطلبة في شتى مراحل الدراسة، والمساهمة في ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التدريب، خصوصًا في مجالي علم البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم وتنفيذ برامج مشتركة لرعاية المبدعين والموهوبين واستثمار إبداعاتهم.

يذكر أن الوزارة نفذت بالتعاون مع شركة بيربوس العديد من المشاريع والبرامج وورش العمل منها ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي وصناع القرار، وعدة برامج ضمن مبادرة مليون طفل فلسطيني مبرمج بالتعاون مع اللجنة الوطنية وبدعم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وفي إطار هذا التعاون وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لتمكين الفتيات، كما تم تنظيم برنامج تدريبي متقدم في تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية للفتيات و المعلمات.

وتسعى الوزارة لاستكمال جهودها المبذولة ضمن الفريق العربي المصغر المنبثق عن الفريق العربي للذكاء الاصطناعي في قياس جاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع شركة بيربوس الوكيل المعتمد لشركة ستاليون العالمية للذكاء الاصطناعي.