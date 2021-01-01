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"التعليم العالي" تناقش الخطة التنفيذية لمشروع "توفير فرص عمل أفضل للشباب"

الأربعاء 09 يونيو 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مع وفدٍ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الخطة التنفيذية لمشروع "توفير فرص عمل أفضل للشباب" والهادف لتطوير عدد من البرامج الثنائية في الجامعات، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة من الموارد المادية والبشرية.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد في مقر الوزارة، بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، ومدير الجودة إياد أبوسمره، ورئيس قسم الاعتماد ضحى بني عوده، ومن جانب الـ (GIZ) مديرة برنامج "توفير فرص عمل أفضل للشباب" ليان هيريكا، ومديرة المشروع سابينا بورشي، ومنسق مشاريع البرامج الثنائية وسام ذيب.

وأوضح شتيوي أنه سيتم البدء في الخطط التنفيذية للمشروع الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عنه للتنافس بين الجامعات، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن عدداً من النشاطات التطويرية لوزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد والجودة.

وثمّن شتيوي الشراكة مع الوكالة الألمانية، مؤكداً حرص الوزارة، وبتوجيهات من الوزير محمود أبو مويس، على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والمحلية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع التعليم العالي ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

من جانبها، أكدت هيريكا الحرص على تعزيز التعاون مع الوزارة لدعم قطاع التعليم العالي، خاصةً على صعيد تعزيز التعليم التقني، والتركيز على البرامج التكاملية التي تزاوج بين التعليم النظري والتدريب العملي، مثمنةً جهود الوزارة التطويرية وحرصها على تعزيز هذا النمط من البرامج التعليمية.

#التعليم العالي #فرص عمل #الشباب

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