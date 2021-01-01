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الاحتلال يقتحم مؤسسة لجان العمل الصحي بالبيرة ويقرر إغلاقها مدة 6 أشهر

الأربعاء 09 يونيو 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مؤسسة لجان العمل الصحي بالبيرة ويقرر إغلاقها مدة 6 أشهر



البيرة / سما /

اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، المقر الرئيسي لمؤسسة لجان العمل الصحي بمدينة البيرة، وألصق قراراً على مدخلها بإغلاقها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وذكرت مديرة المؤسسة شذى عودة ، أن جنود الاحتلال فجروا الباب الرئيسي للمؤسسة وحطموا معظم محتوياتها، وصادروا 4 حواسيب من مكاتب الموظفين.

وأضافت، أن قرار الاحتلال بالإغلاق يأتي تحت ذرائع "أمنية" واهية، لافتة إلى أن هذا الاقتحام هو الثاني للمؤسسة خلال الشهرين الماضيين، حيث داهمها الاحتلال في الثامن من آذار/ مارس الماضي وصادر حينها 7 حواسيب.

وتابعت عودة: "المؤسسة ستواصل عملها حتى وإن اضطرت للبحث عن مكان آخر للعمل منه خلال الفترة القادمة".

يشار إلى أن المؤسسة تأسست عام 1985، وتعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع وخاصة الفقراء والمهمشين.

#الاحتلال #لجان العمل الصحي #البيرة

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