رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر بدء وصول وفود الفصائل الفلسطينية للقاهرة استعدادا لجلسات الحوار الوطني.

كما ركزت الصحف على قرار "الكابينيت" الاسرائيلي تأجيل «مسيرة الأعلام» الاستفزازية في القدس حتى الثلاثاء المقبل، وتصويت الكنيست الأحد على منح الثقة للحكومة الاسرائيلية الجديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام لخطة التواصل مع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

- "الخارجية": على الراغبين بالسفر الى الأردن حمل نسختين ورقية والكترونية من الـ"CODE QR"

- حراك داخل عمالقة شركات التكنولوجية الأميركية لمساندة الحق الفلسطيني

- استطلاع: تراجع تأييد إسرائيل في أوروبا بعد العدوان الأخير على غزة

- دبلوماسيان إسرائيليان سابقان: ما يحدث في فلسطين نظام فصل عنصري

- "الكابينيت" الاسرائيلي يقرر تأجيل «مسيرة الأعلام» الاستفزازية في القدس حتى الثلاثاء المقبل

- ملحم: سلطة النقد تعمل على إعداد برامج تمويل خاصة بالقدس وقطاع غزة

- 3 وفيات و311 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- الكنيست يصوت الأحد على منح الثقة للحكومة الاسرائيلية الجديدة

* "الأيام":

- اصابات خلال مواجهات في بيتـا والدهيشة

- "الكابينت" يقرر تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في الـقـدس الثلاثاء المقبل

- اشتية: بدأنا التعافي التدريجي من "كورونا" وإعادة إعمـار غزة سيـتم مـن خلال الحكومـة

- "العليا" الإسرائيلية تلتئم حتى 20 تموز للنظر في التماسات عائلات من الشيخ جراح

- وفدا "فتح" و"حماس" يصلان إلى القاهرة لعقد محادثات مع المسؤولين المصريين

- التصويت الأحد على الثقة بحكومة بينيت ونتنياهو وحلفاؤه يواصلون التحريض ضدها

- كندا: ترودو يصف مقتل عائلة مسلمة دهسًا بأنه "مجزرة" و"هجوم إرهابي"

- عودة أقدم أسير أردني لدى إسرائيل إلى بلاده

- 102 مسـتـوطــن و26 شرطـيـًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى

- الملك عبد الله: تصدينا لمؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية

- "كورونا": 3 وفيات و311 إصابة جديدة

- طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع قرب دمشق

*"القدس":

- بدء وصول وفود الفصائل الفلسطينية للقاهرة استعدادا لجلسات الحوار الوطني

- الحكومة تعتمد الإطار العام لخطة التواصل مع الدول العربية وتدعو لفتح أسواق العمل الخليجية أمام ابنائنا

- إجبار مقدسي على هدم منزله وإزالة عدة منشآت زراعية

- 156 مستوطنا وضابط شرطة ومخابرات يقتحمون المسجد الأقصى

- الملك عبد الله الثاني: تصدينا لمؤامرة تحاك لإضعاف الأردن والقضية الفلسطينية

- بلينكن: معظم صواريخ "حماس" التي أطلقت على اسرائيل محلية الصنع

- "الكابنيت" يوافق على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس الثلاثاء المقبل

- تراجع تأييد اسرائيل في أوروبا بعد العدوان الأخير على غزة

- حراك داخل عمالقة شركات التكنولوجية الأميركية لمساندة الحق الفلسطيني

- ترخيص لعقار يعالج ألزهايمر في أميركا

- مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية

- الأجسام المضادة لسلالة "دلتا" قليلة لدى الملقحين بـ"فايزر"

- جلسة للكنيست الأحد القادم لمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

- إصابة 3 أسرى بالرصاص إثر اقتحام "قسم 7" في سجن مجدو