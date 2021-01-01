الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من أم صفا وبيتونيا شمال وغرب رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أربعة شبان من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلي قروي أم صفا مروان صباح، إن قوة كبيرة راجلة من جيش الاحتلال داهمت القرية بعد منتصف الليل، واقتحمت عدة منازل وحطمت أبوابها، واعتقلت كل من: منصور محمد طناطرة (24 عاماً)، ومجد ناجح طناطرة (17 عاماً) وهو طالب في الثانوية العامة، وبراء أسامة حمد (20 عاماً)، ومأمون عصام صباح 21 عاماً.

كما اعتقل جيش الاحتلال المواطن عبد الكريم زيادة (60 عاماً) بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة بيتونيا غرب رام الله.