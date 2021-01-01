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النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في تل السبع

الأربعاء 09 يونيو 2021 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في تل السبع



القدس المحتلة / سما /

​قُتِل شاب من تل السبع في النقب، إثر جريمة إطلاق نار، ارتُكِبت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إنّها تلقّت بلاغا من المركز الطبيّ في البلدة، يفيد بوصول مصاب بإطلاق نار إلى المركز. وذكر البيان أنّ المصاب بحالة حرجة، لافتا إلى أن الشرطة فتحت ملفا للتحقيق في الجريمة، علما أنه لم يُعلن عن اعتقال أيّ مشتبه بهم، وتوفي الشاب لاحقا متأثرا بإصابته.

وجاء في التفاصيل أن الشاب ضحية جريمة القتل، هو كمال عبد الكريم أبو غليون، ويبلغ من العمر 30 عاما، وأنه أُصيب إثر شجار تخلّله إطلاق نار، في حارة رقم 1 في تل السبع.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ثم نقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج، غير أن محاولات الإبقاء على حياته، باءت بالفشل.

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