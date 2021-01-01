الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات في الضفة تركزت في مناطق نابلس وطوباس ورام الله.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل كلاً من: منصور طناطرة، وجد طناطرة، وبراء حمد يعد دهم منازلهم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. كما تم اعتقال عبدالكريم زيادة من مدينة بيتونيا غرب رام الله.

وفي محافظة طوباس اعتقل الاحتلال الاسيرين المحررين نادر صوافطة واسيد الخراز بعد دهم منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال كريم ناظم اشتيه، ثمين تركي حمدان، واسيد اشتيه من بلدة سالم شرق مدينة نابلس.