غزة: الدائرة الرياضية تستعد لتنظيم سباق الإنتصار النوعي الخميس المقبل

غزة /سما/

أنهت الدائرة الرياضية في محافظات غزة كآفة الاستعدادات والتجهيزات لاطلاق "سباق الانتصار - سيف القدس " دعماً لصمود أهلنا في بيت المقدس عامة، وحي الشيخ جراح خاصة،وانتصار المقاومة في غزة , وبرعاية الدائرة الرياضية سينطلق السباق يوم الخميس المقبل 10-6-2021 الساعة الثامنة صباحاً من أمام برج الجلاء المدمر وسط مدينة غزة .

وقال د. اياد الغلاييني رئيس اللجنة المشرفة والمنظمة للسباق الرياضي أن الدائرة الرياضية قررت تنظيم هذه السباق النوعي دعماً لصمود أهلنا المرابطين في مدينة القدس واعتزازا بمكانة غزة العزة بعد الانتصار التاريخي في المعركة الأخيرة, وأوضح الغلاييني أن مسافة السباق الرياضي سيكون 5كم لجميع الفئات العمرية, حيث ينطلق السباق من أمام برج الجلاء المدمر بفعل طائرات الاحتلال الصهيوني وسينتهي في استراحة الهدى بالقرب من منتجع الشاليهات .

وأوضح د. الغلاييني أن سباق الإنتصار يأتي ضمن خطة الدائرة الرياضية بالتشبيك مع المؤسسات الفلسطينية والمراكز والأندية الرياضية للنهوض والرقي بألعاب القوى كما أنها من باب الدعم والمؤازرة للقضايا الوطنية والاسلامية .

وأوضح د. الغلاييني إلى أن التجمع الرياضي المهيب للبطولة سيكون يوم الخميس عند الساعة الثامنة صباحاً من أمام برج الجلاء المدمر استعداداً لانطلاق السباق , مهيباً بكافة الاندية والهيئات والمراكز الشبابية ضرورة المشاركة نصرةً للقدس والأقصى .

وشدد د. الغلاييني أن شروط وقواعد السباق على النحو التالي "يسمح بالاشتراك في هذه البطولة للأندية والهيئات الرياضية والشبابية والمؤسسات الفلسطينية, ويجب أن يكون اللاعب المشارك لائقا طيباً وتتحمل كل هيئة مسئولية الكشف الطبي عن لاعبيها, أن يضع كل لاعب مشارك رقماً على الصدر وآخر الظهر والالتزام بالأرقام المخصصة, وسيطبق القانون الدولي للعبة في التحكيم, ووجوب الالتزام بالزي الرياضي من جميع المشاركين وإحضار أسماء اللاعبين المشاركين في كشوفات وتسليمها للجنة الفنية يوم السباق, وسيحصل الفائزون15 الأوائل على جوائز مالية تقديرية حيث يحصل بطل المركز الأول على 150 شيكل وكأس البطولة الذهبي والمركز الثاني 100شيكل وكأس الوصيف الفضي والمركز الثالث 70 شيكل وكأس البرونزي ومن المركز الرابع حتى الخامس عشر درع فاخر وبدلة رياضية فاخرة وسيتم تقديم درع للمقاومة في الحفل الرياضي الختامي .

وتمنى د. الغلاييني التوفيق والنجاح لكافة المشاركين, كما شكر الحكام المتميزين على ثقتهم بالدائرة الرياضية من خلال التعاون في الترتيبات الخاصة للسباق الرياضي .











