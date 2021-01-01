وزير خارجية اسرائيل: دول عربية أخرى تنظر في تحسين علاقاتها مع تل ابيب

القدس المحتلة /سما/

قال غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هناك دولاً عربية أخرى تنظر في إمكانية تحسين علاقاتها مع إسرائيل في ظل اتفاقيات التطبيع مع الإمارات المتحدة والبحرين والمغرب.

ولفت أشكنازي في حديث مع صحافيين إلى إن الإدارة الأميركية ستكلف مسؤولاً تناط به مهمة توسيع رقعة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأشار أشكنازي إلى أنه تحدث مؤخرًا مع سبعة من نظرائه في الشرق الأوسط بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.