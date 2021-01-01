وزير الجيش الاسرائيلي: هناك فرصة لتغيير سياسي عقب العملية الأخيرة بغزة

القدس المحتلة /سما/

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن اليوم هناك فرصة للتحرك من أجل التغيير السياسي عقب ما حقق جيشه ما سماها “إنجازات عسكرية كبيرة ومهمة في غزة”.

وأكد غانتس خلال زيارته لمقر ما يسمى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أنه تمت صياغة سياسة جديدة في ضوء التحديات التي تم وضعها بعد عملية “حارس الأسوار”.

وأشار إلى أنه أجرى سلسلة نقاشات بحضور رئيس أركان جيشه أفيف كوخافي، وكبار الضباط من الجيش والشاباك، لتقييم الأوضاع بعد العملية العسكرية.

وادعى غانتس أنه تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة هجومًاً ودفاعاً، مشيرًا إلى أن جيشه لا يزال يعمل على تحديث بنك أهدافه وأساليبه.

وقال: “لن ندخر جهدًا في إحلال الاستقرار وتقوية القوى المعتدلة وتسخير دول المنطقة لتقوية السلطة الفلسطينية وإعادة الأولاد (الجنود الإسرائيليين الأسرى) إلى الوطن.. وفي ظل التحديات، سأستمر في اتباع سياسة أمنية مسؤولة من أجل تحقيق الأمن والهدوء”. "صحيفة القدس"