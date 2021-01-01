الهباش: 100 منحة من جامعة الأزهر لطلابنا ومعهد أزهري في الخليل قريبا

رام الله /سما/

أعلن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن الأزهر الشريف قرر تقديم 100 منحة دراسية سنوية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية.

ولفت الهباش عقب لقائه، اليوم الثلاثاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مقر الأزهر الشريف بالقاهرة، إلى أن الوفد الفلسطيني تقدم بطلب لشيخ الأزهر من أجل افتتاح فرع للمعاهد الأزهرية بمدينة الخليل ليكون الفرع الثاني بعد فرع قطاع غزة، كنواة لافتتاح فروع أخرى في المحافظات الشمالية، مؤكدا أن شيخ الأزهر أقر هذا الطلب وأبدى ترحيبه بافتتاح فروع للمعاهد الأزهرية في الضفة الغربية.

ونقل الهباش لشيخ الأزهر تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره لمواقف الأزهر الشريف الداعمة لقضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة.

من جانبه، قال عميد المعاهد الأزهرية في دولة فلسطين علي النجار، الذي حضر اللقاء، إن الأزهر الشريف يمثل رسالة الإسلام الوسطية، شاكرًا باسم المعاهد الأزهرية في فلسطين لفضيلة الإمام الأكبر مساعدته للمعاهد الأزهرية وتقديم كل ما تحتاجه من دعم، وعلى مواقفه المشرفة في دعم صمود أبناء شعبنا والوقوف بوجه المخططات الاحتلالية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن الهباش يقوم بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية على رأس وفد فلسطيني يضم النجار، ورئيس محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي الشيخ حاتم البكري، ومساعد قاضي القضاة خالد بارود.