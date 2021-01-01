"الحركى للمحامين" يقرر البدء فى ترتيبات إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى فتح

غزة /سما/

قرر المكتب الحركى المركزى للمحامين فى المحافظات الجنوبية ممثلا بامين السر مروان عثمان البدء فى ترتيبات إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى حركة فتح فى نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة .

وقال مروان عثمان ان باب الترشح لقائمة الشهيد ياسر عرفات سيفتح يوم الخميس الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢١م و الذى سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا فى مقر الحركة بغزة ويفتح باب الطعن فى المرشحين من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهرا .

وسيتم تحديد مكان وزمان الانتخابات التمهيدية لاحقا على صفحة المكتب الحركى المركزى للمحامين.