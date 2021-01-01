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"الحركى للمحامين" يقرر البدء فى ترتيبات إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى فتح

الثلاثاء 08 يونيو 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحركى للمحامين" يقرر البدء فى ترتيبات إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى فتح



غزة /سما/

قرر المكتب الحركى المركزى للمحامين فى المحافظات الجنوبية ممثلا بامين السر  مروان عثمان البدء فى ترتيبات إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى حركة فتح فى نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة .

وقال  مروان عثمان ان باب الترشح لقائمة الشهيد ياسر عرفات سيفتح يوم الخميس الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢١م و الذى سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا فى مقر الحركة بغزة ويفتح باب الطعن فى المرشحين من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهرا .

وسيتم تحديد مكان وزمان الانتخابات التمهيدية لاحقا على صفحة المكتب الحركى المركزى للمحامين.

#المكتب الحركى المركزى للمحامين #قطاع غزة #مرشحى حركة فتح #حركة فتح #نقابة المحامين الفلسطينيين

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