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حماس: نؤكد وقوفنا مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق

الثلاثاء 08 يونيو 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نؤكد وقوفنا مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق



غزة /سما/

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عاليا وقوف الشعب اليمني إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل محطات جهاده ونضاله، مؤكدة وقوفها مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأعربت عن شكرها في بيان صحفي، وقوف الشعب اليمني الأخوي الصادق معنا في معركة سيف القدس بكل أطيافه ومكوناته وأماكن تواجده شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وداخل اليمن وخارجه.

وتمنت لليمن ولشعبه العزيز كل خير ووحدة ووئام، والخروج من هذا الصراع، إلى الوحدة والأمان والازدهار لما فيه مصلحة كل اليمن.

وأكدت أن "أي تصريح أو موقف أو تصرف يفهم منه أنه انحياز لأي طرف أو تدخل من الحركة في الصراع المؤسف في اليمن وغيره هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها بأي حال من الأحوال".

وقالت الحركة : "إن تصريحات الأخ القائم بالأعمال حول النصر والتحرير لا يقصد منها إلا تحرير القدس وفلسطين".

وأوضحت أن وحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية، ووقوفها صفا واحدا مع شعبنا ومقاومته، والتي تجلت في معركة سيف القدس، تتطلب العمل على تعزيز هذه الوحدة لحماية المصالح العليا للأمة وقضية فلسطين.

#حركة حماس #الشعب الفلسطيني #اليمن

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