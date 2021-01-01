مستثمرون : الإمارات من أكثر الدول ريادة في تشجيع وجاذبية الاستثمار

دبي /وام/

حرصت دولة الامارات على دعم الاستثمارات الأجنبية وصياغة السياسات المواتية لأعمال المستثمرين فضلا عما توفره بنيتها التحتية المتطورة ومنشآتها المتقدمة التي تشمل المستودعات والمساحات المكتبية وإمدادات الطاقة والاتصالات المتقدمة والعديد من المزايا الأخرى لجذب الاستثمار الاجنبي .

وفى هذا الاطار اكد السيد نضال حداد مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة البيادر انترناشونال وهو احد المستثمرين بالدولة في لقاء خاص مع وكالة انباء الامارات / وام/ ان سبب اختياره لدولة الإمارات مقراً لاستثماراته يعود بما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من بنية تحتية جاذبة للاستثمار فضلا عن مبادراتها الداعمة للمشاريع الناشئة التي ستستقطب المزيد من رواد الأعمال لتأسيس استثماراتهم على أرضها.

واشار الى انه عندما أسست شركة البيادر انترناشونال في العام 1991، كانت الدولة حينها على مشارف مرحلة واعدة تبرز فيها الخطط الطموحة لتأسيس بنية تحتية داعمة لأعمال المستثمرين. وكانت حينها حريصة على تطوير شبكة متطورة لتقنيات الاتصالات وإرساء دعائم قطاعات قوية تشمل الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والخدمات، مع وضع الخدمات المالية المحلية والعالمية في متناول المستثمرين من رجال الأعمال ليتمكنوا من تنويع استثماراتهم.

واضاف انه مع إطلاق حكومة دولة الإمارات استراتيجية الصناعة Operation 300Bn الرامية لدفع عجلة النمو الصناعي وتوسيع نطاقه، بات من الطبيعي رؤية الشركات الصناعية مثل البيادر انترناشونال تسعى لتوسيع القدرات الصناعية لعلامة "صنع الإمارات"، حيث نعمل على تعزيز رقعة انتشار منتجاتنا انطلاقاً من دولة الإمارات لتصل إلى مختلف أرجاء العالم.

واكد ان القوانين الإستثمارية الجديدة التي وضعت مؤخرا في الثاني من يونيو والتي دخلت في حيز التنفيذ ستُحدث تحولا هائلا في جذب المستثمرين من كل دول العالم بشكل عام ومن المنطقة العربية بشكل خاص مشيرا الى انه من خلال إطلاعه على دائرة التنمية في الشارقة ودائرة التنمية في دبي فان هناك اقبال على فتح الشركات وجذب العقول والكفاءات من كل دول العالم، فأصبحت دولة الإمارات بؤرة لجذب كل الكفاءات والإستثمارات، وهذا حتماً سيرفع كفاءة وفاعلية وتميز الإقتصاد الإماراتي.

ونوه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر الدول الرائدة في المنطقة وفي العالم في البنية التحتية المتطورة في جميع المجالات سواء في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي، بالإضافة للموقع الجغرافي الإستراتيجي المميز بالإضافة إلى قوانين الإستثمار المشجعة التي وضعتها القيادة الرشيدة في الدولة لجذب الإستثمارات، لذا هي حقيقةً بيئة جاذبة للإستثمارات،طبعاً تم تعزيز هذا الشيء بالمبادرات الارمية الى رفع الإستثمارات الصناعية في الدولة .

وشدد على أن إمارة دبي خصوصاً ودولة الإمارات في العموم، نجحت بإظهار قدرتها الاستثنائية على النهوض من الأزمات بشكل أكثر قوة، وعلى العكس، نجحت باغتنام الفرص التي تقدمها تلك الأزمات.ولاشك أن إدخال البنية التحتية الرقمية المتطورة في نسيج المدن يقدم قدرات عالية ويضع تقنيات الجيل الخامس مستقبلاً في متناول ملايين الأفراد والأجهزة . وبما أن مدن المستقبل تم تطويرها من قبل جهات ملتزمة بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، ستكون تلك المدن أكثر ذكاءً واستدامة، بما يثري تجارب المقيمين والمستثمرين على حد سواء.

وذكر ان شركة البيادر انترناشيونال تقدم خدماتها لمتاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة وقطاع الأغذية والمشروبات العالمي الذي يتضمن الفنادق وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة والكافتيرهات والمقاهي وشركات توريد الأطعمة وتجار المواد الغذائية وشركات الطيران والمستشفيات ودور السينما والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى.

واكد ان شركة البيادر انترناشونال تلتزم بشعار ’صنع في دولة الإمارات‘ للعالم معربا عن سعادته بتولي الشركة دورا رئيسيا في تطوير قطاع حلول التغليف للمواد الغذائية، حيث يضيف توسيع مصنعهم في جبل علي إنجازاً آخر على مصانعنهم الاربعة بامارة الشارقة والمجمع الصناعي اكبير بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة الذى يتوقع انجازه خلال سنتين من الان بالقرب من خط الاتحاد للسكك الحديدية مما سيمكنهم من دعم سلسلة توريد مواد التغليف والتعبئة بالكامل بمنتجات مصنعة محلياً .

وقال ان مصنع الشركة في جبل علي سعى لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 18 ألف طن سنوياً من حلول تغليف المواد الغذائية مضيفا ان شركة البيادر انترناشونال لاستثمار ضغت مبلغا قدره 200 مليون درهم لتنفيذ خطة رئيسية لتوسيع قدراتها في مجالي التصنيع والتجزئة، مع استعدادها لتوسيع عملياتها الإقليمية لتغطي العالم العربي.

وكانت شركة البيادر انترناشونال قد افتتحت مؤخراً منفذها الرئيسي للبيع بالتجزئة بدبي في إطار خطة التوسع الشاملة التي تنفذها المجموعة خلال العام الجاري والتي تشمل افتتاح المزيد من منافذ التجزئة في مختلف أرجاء دولة الإمارات، إلى جانب تنمية أعمالها في بعض الدول الخليجية والتجارة الاكترونية . وتشغل الشركة بالفعل تسعة منافذ للبيع بالتجزئة في الفجيرة وأبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والعين وبعض الدول الخليجية.