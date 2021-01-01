جلعاد اردان يكشف سبب تدمير جيش الاحتلال مبنى يضم مكاتب إعلامية بغزة

القدس المحتلة /سما/

كشف السفير "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة والولايات المتحدة جلعاد إردان، عن سبب تدمير جيش الاحتلال لبرج الجلاء الذي يضم مكاتب اعلامية دولية بينها "أسوشيتد برس" الامريكية و قناة الجزيرة القطرية

وقال أردان في تصريح نشرته وسائل اعلام اسرائيلية، "بالأمس زرت المقر الرئيسي لـ "أسوشيتد برس" في نيويورك لأشرح لكبار المسؤولين أن البرج الذي يضم مكتبهم في غـــزة كان يستخدمه عناصر حمـاس في محاولة التشويش على منظومة القبة الحديدية".

ووفق زعم السفير الاسرائيلي، فان هذا هو السبب الذي جعل الجيش "الإسرائيلي" يستهدفه خلال عملية حارس الأسوار الشهر الماضي.